Андронов уверенно назвал фаворита в матче «Крылья Советов» - «Зенит»

В матче первого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» примут петербургский «Зенит». Своим мнением об этой встрече поделился комментатор Алексей Андронов.

«Зенит» - однозначный фаворит. Самая приличная ставка на этот матч - это «победа «Зенита» и тотал больше 1,5». Я не удивлюсь, если счет будет 2:0 или 2:1 в пользу «Зенита», - приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Напомним, что встреча между «Крыльями Советов» и «Зенитом» состоится на стадионе в Самаре в субботу, 20 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.