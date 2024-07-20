Агент Обухова: «На нас никто из махачкалинского «Динамо» не выходил»

Сергей Пушкин, агент бывшего нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, предложений по Обухову от махачкалинского «Динамо» пока не поступало. Но футболист готов рассмотреть предложение от этого клуба, как и от команд из Мелбет-Первой лиги.

«На нас никто из «Динамо» не выходил. Готовы ли рассмотреть их предложение? Да, готовы. Если будет интересное предложение даже из Мелбет-Первой Лиги, то почему бы и нет», — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 32-летний Обухов провёл за «Оренбург» 22 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами.