Бубнов предсказал победителя матча «Динамо» - «Факел»

Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов поделился прогнозом на матч первого тура чемпионата России между московским «Динамо» и воронежским «Факелом».

«2:0. Динамовцы сохранили всех лидеров. «Факелу» трудно будет что-то противопоставить соперникам. Воронежцы серьёзно обновили состав, что может вызвать проблемы с сыгранностью», - цитирует Александра Sportbox.

Матч «Динамо» - «Факел» состоится сегодня, 20 июля, на московском стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж организует Liveresult.ru.