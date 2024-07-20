Бубнов рассказал, как сыграют «Ростов» и ЦСКА

В матче первого тура Премьер-лиги московский ЦСКА на выезде сыграет против «Ростова». Об этом матче поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. В этом матче нет явного фаворита. «Армейцы» выглядели хорошо в предсезонных матчах. Команда мотивирована на результат, но в Ростове ей будет очень тяжело», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Ростов» - ЦСКА состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 20 июля. Начало поединка запланировано в 20:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.