Личка: «Хочу ещё трёх-четырёх новичков»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о работе московского клуба на трансферном рынке этим летом.

По словам специалиста, поиск новичков продолжается. Сам Личка хотел бы заполучить в свою команду ещё минимум трёх новых футболистов.

«Работа идёт, но не всегда на трансферном рынке всё происходит легко и быстро. Хочу ещё трёх-четырёх новичков», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Свой первый матч в новом сезоне «бело-голубые» проведут уже сегодня, 20 июля, против воронежского «Факела» на домашней арене. Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.