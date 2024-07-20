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Личка: «Хочу ещё трёх-четырёх новичков»

20 Июля 2024 • 12:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
Через 6 ч. 57 мин.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о работе московского клуба на трансферном рынке этим летом.

По словам специалиста, поиск новичков продолжается. Сам Личка хотел бы заполучить в свою команду ещё минимум трёх новых футболистов.

«Работа идёт, но не всегда на трансферном рынке всё происходит легко и быстро. Хочу ещё трёх-четырёх новичков», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Свой первый матч в новом сезоне «бело-голубые» проведут уже сегодня, 20 июля, против воронежского «Факела» на домашней арене. Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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