Дьяков назвал единственного конкурента «Зенита» в России - это не «Спартак»

Экс-футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков высказался о том, кто является конкурентом петербургского «Зенита» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Динамо» - единственный конкурент «Зенита» в этом сезоне. Команде удалось сохранить основной костяк футболистов, и вполне возможно, что она вновь сможет навязать борьбу», - передает слова Дьякова Metaratings.ru.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Динамо» финишировало на третьем месте, а «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионский титул. Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует сегодня, 20 июля.