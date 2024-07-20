Гасилин сделал ставку на голы в матче «Локомотива» и «Акрона»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о встрече между московским «Локомотивом» и тольяттинским «Акроном» в первом туре Премьер-лиги.

«Акрон» не такой простой. Я уверен, что нас ждет интересная, открытая игра. Хозяева - фавориты, ситуация обязывает играть на победу, а «Акрону» нечего бояться. Моя ставка - «обе забьют», - приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

«Локомотив» примет «Акрон» на домашнем стадионе «РЖД Арена» сегодня, 20 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Liveresult.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.