Зарема Салихова: «Интрига умрёт через 5-7 туров»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценила состояние «красно-белых» перед стартом нового розыгрыша чемпионата России.

По мнению Салиховой, «Спартаку» не хватает людей, которые жили бы победами клуба. Эксперт считает, что даже несмотря на проблемы действующего чемпиона страны «Зенита», интрига в чемпионате России умрёт уже в стартовых турах.

«У «Зенита» нет конкурентов, несмотря на то, что половина их трансферов на внутреннем рынке оказывается шлаком. Интрига умрёт через 5-7 туров», — приводит слова Салиховой Sport24.

Свой первый матч с сезоне-2024/2025 «Спартак» проведёт завтра, 21 июля, против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.