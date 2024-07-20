Прогноз на матч «Локомотив» - «Акрон» от Генича

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем поединке между московским «Локомотивом» и тольяттинским «Акроном» в первом туре Российской премьер-лиги.
«Надо заиграть угловые «Локомотива». Не уверен, что «Локо» должен выигрывать у «Акрона», но по угловым преимущество у него должно быть основательное. Победа «Локомотива» по угловым с форой (-2,5)», - цитирует Константина «РБ Спорт».
Матч «Локомотива» против «Акрона» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 20 июля, начало запланировано в 15:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.
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