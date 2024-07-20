Прогноз на матч «Локомотив» - «Акрон» от Генича

«Надо заиграть угловые «Локомотива». Не уверен, что «Локо» должен выигрывать у «Акрона», но по угловым преимущество у него должно быть основательное. Победа «Локомотива» по угловым с форой (-2,5)», - цитирует Константина «РБ Спорт».