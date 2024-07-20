Масалитин – о легионерах ЦСКА: «Зачем они нужны?»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин призвал руководство клуба избавиться от некоторых легионеров. Экс-игрок «армейцев» выразил мнение, что в команде очень много иностранцев, которые мешают развитию молодых футболистов.

«Ладно, были бы легионеры лидерами, выше остальных на полголовы и помогали клубу. А так – зачем они нужны? Это действительно пассажиры», – сказал Масалитин в беседе с «Газета.Ру».

Напомним, в последнем розыгрыше Российской премьер-лиги ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице. В июне «армейцы» назначили нового тренера – Марко Николича, который ранее возглавлял московский «Локомотив».