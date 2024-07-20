Давыдов назвал команду, которая сможет удивить в новом сезоне РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов предположил, какая команда сможет удивить в новом сезоне РПЛ.

Эксперт выделил «Крылья Советов». По мнению Давыдова, самарцам по силам оказаться в пятёрке сильнейших команд страны.

«Мне почему-то кажется, что это будут «Крылья Советов». У них сыгранный состав, какой сезон уже вместе. Да, бывают потери. Но мне кажется, что «Крылья» залезут в пятёрку», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 20 июля, «Крылья Советов» сыграют с петербургским «Зенитом» в матче первого тура РПЛ. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.