Титов отреагировал на возможный трансфер Соболева в «Зенит»

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о возможном переходе нападающего «народной команды» Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«То, что происходит с Соболевым, мне непонятно. Мои мозги не понимают, как такое возможно: из «Спартака» перейти в стан соперника? Но есть нюансы, о которых мы не знаем», - передает слова Титова «Чемпионат».
Соболев вступает за «Спартак» с лета 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026-го. Трансферная стоимость 27-летнего нападающего оценивается в 7,5 миллионов евро.
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