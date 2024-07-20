Дьяков: «Локомотив» будет болтаться где-то в середине»

Экс-футболист московского «Локомотива» Виталий Дьяков в разговоре с журналистами выказался о перспективах «железнодорожников» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«У «Локомотива» трансферы только на выход и никого на вход. Возможно, в команде не всё гладко. Не жду каких-то высоких мест, видимо, будут где-то в середине болтаться», - передает слова Дьякова Metaratings.ru.

Напомним, что в минувшем сезоне «железнодорожники» финишировали на четвертом месте в турнирной таблице. В стартовом туре нового розыгрыша Премьер-лиги «Локомотив» на домашнем стадионе примет тольяттинский «Акрон».