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Дьяков: «Локомотив» будет болтаться где-то в середине»

20 Июля 2024 • 11:32 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотива» Виталий Дьяков в разговоре с журналистами выказался о перспективах «железнодорожников» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«У «Локомотива» трансферы только на выход и никого на вход. Возможно, в команде не всё гладко. Не жду каких-то высоких мест, видимо, будут где-то в середине болтаться», - передает слова Дьякова Metaratings.ru.

Напомним, что в минувшем сезоне «железнодорожники» финишировали на четвертом месте в турнирной таблице. В стартовом туре нового розыгрыша Премьер-лиги «Локомотив» на домашнем стадионе примет тольяттинский «Акрон».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Виталий Дьяков
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