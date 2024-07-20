Камоцци: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил перспективы «красно-белых» в новом сезоне РПЛ.

По мнению Камоцци, новый главный тренер московской команды Деян Станкович способен навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул.

«Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, я верю в это. Станкович сумеет навязать борьбу «Зениту», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, минувший сезон «Спартак» завершил на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В последний раз «красно-белые» выигрывали чемпионат России в 2017 году.

Свой первый матч в сезоне-2024/2025 спартаковцы проведут завтра, 21 июля, против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.