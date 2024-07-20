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Экс-игрок «Спартака» раскритиковал трансферы клуба

20 Июля 2024 • 11:26 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 3.20 X 3.65 2 2.15
21.07 17:30

Валерий Масалитин, в прошлом игрок «красно-белых», высказался о трансферной кампании столичного клуба.

- Приходят иностранцы — тот же Медина, тот же Бонгонда. Ну, сыграли они за сезон по три-четыре матча — это же смешно. Это легионеры, которые занимают чье-то место из молодежи, да еще и зарплатную ведомость нагружают. Если уж нужны иностранцы «Спартаку», то игроки такого уровня, как Промес, которые давали бы команде результат, - передаёт слова Масалитина «Газета.ру».

Напомним, Квинси перестал быть игроком «Спартака» 30 июня, так как срок его трудового договора истёк. За «Спартак» он выступал с 2014 года с двухлетней паузой, когда играл за «Севилью» и «Аякс».

Новый сезон начнётся для команды Деяна Станковича 21 июля – «красно-белые» в гостях сыграют против «Оренбурга», стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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