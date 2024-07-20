Масалитин призвал Соболева быть лидером «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Масалитин призвал нападающего «красно-белых» Александра Соболева стать лидером команды. Напомним, форварда в последнее время связывают с трансфером в петербургский «Зенит».

«Главное — его желание. Если он с политикой клуба не согласен, зачем он тогда нужен «Спартаку»? У него была великолепная связка с Промесом», – цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Соболев завершил последний сезон с 5 голами и 6 результативными передачами в Российской премьер-лиге. 27-летний нападающий интересен «Зениту», но пока неизвестно, состоится ли сделка в это трансферное окно.