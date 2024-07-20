Джанашия оценил шансы «Локомотива» в новом сезоне РПЛ

«Не думаю, что «Локомотив» сейчас плохая команда. Маловероятно, что «Локо» войдёт в топ-3, а вот в топ-5 может. Сейчас команда играет здорово. Галактионов не допустит ситуацию, которая была при немцах», - передает слова Джанашии Metaratings.ru.