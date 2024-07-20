Джанашия оценил шансы «Локомотива» в новом сезоне РПЛ

Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия оценил перспективы «железнодорожников» в новом сезоне Российской премьер-лиги.
«Не думаю, что «Локомотив» сейчас плохая команда. Маловероятно, что «Локо» войдёт в топ-3, а вот в топ-5 может. Сейчас команда играет здорово. Галактионов не допустит ситуацию, которая была при немцах», - передает слова Джанашии Metaratings.ru.
Напомним, что летом ряды московского коллектива покинули Максим Глушенков, Артём Дзюба, Антон Миранчук и еще несколько футболистов. В первом туре чемпионата России «железнодорожники» сыграют против «Акрона». Матч пройдет 20 июля.
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