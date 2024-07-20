Личка: «Задача попасть в тройку — не слишком скромно для «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о задачах, которые стоят перед «бело-голубыми» в новом сезоне.

По мнению специалиста, задача оказаться в тройке призёров не выглядит для его команды слишком скромной.

«Сто процентов не слишком скромно, потому что нужно уважать соперников. Да, если смотреть на наш сегодняшний состав, то топ-3 — это крайне высокая цель. Но к концу августа вернутся все сборники, придут новички хорошего уровня, и мы сможем конкурировать со всеми», — цитирует Лику «Спорт-Экспресс».

Напомним, в прошлом розыгрыше чемпионата России динамовцы заняли третье место в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» лишь на одно очко.

Свой первый матч в новом сезоне «Динамо» проведёт сегодня, 20 июля, против «Факела». Начало — в 20:00 по московскому времени.