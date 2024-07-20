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Масалитин – о Глушакове и Заболотном: «Будет интересно посмотреть, на что они способны»

20 Июля 2024 • 11:10 Комментировать
Химки
...
Динамо Махачкала
21.07 20:00

Валерий Масалитин, экс-игрок столичного ЦСКА, высказался о новичках «Химок» Денисе Глушакове и Антоне Заболотном.

- Это ветераны, они не будут выдавать максимум на протяжении всей игры. Может быть, отрезками по 60-70 минут смогут поддерживать свой уровень. Конечно, будет интересно посмотреть, на что они способны. Но «Химкам» будет тяжело в этом сезоне, - передаёт слова Масалитина «Газета.ру».

Напомним, Глушаков, ранее уже выступавший за «Химки», перешёл в подмосковный клуб в статусе свободного агента. Заболотный также перешёл в «Химки» бесплатно – в конце июля у него истёк срок трудового договора с ЦСКА.

«Химки» начнут сезон РПЛ матчем против махачкалинского «Динамо», встреча пройдёт 21 июля, арбитр даст свисток о начале встречи в 20:00 по столичному времени.

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Химки Денис Глушаков Валерий Масалитин Антон Заболотный ещё теги

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