«Ростов» – ЦСКА: Вероятные стартовые составы на матч первого тура РПЛ

В стартовом туре чемпионата России «Ростов» примет в Ростове-на-Дону московский ЦСКА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы на этот матч.

«Ростов»: Ятимов, Чернов, Сако, Мелехин, Вахания, Уткин, Глебов, Кучаев, Щетинин, Комличенко, Роналдо.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Виллиан Роша, Дивеев, Келлвен, Обляков, Зделар, Жемалетдинов, Чалов, Мусаев.

Есть шанс сыграть против своего бывшего клуба у полузащитника «Ростова» Константина Кучаева. Интрига, какой новый вратарь появится в воротах донской команды, – Рустам Ятимов или Хидает Ханкич.

Что касается защитника ростовчан Максима Осипенко, которым интересовался «Краснодар», то он не выходил в старте в последних товарищеских матчах.

За ЦСКА наверняка официально дебютируют защитник Даниил Круговой и полузащитник Рифат Жемалетдинов.

Из-за травмы за «Ростов» не сможет сыграть хавбек Алексей Миронов, а полузащитник Аббосбек Файзуллаев временно покинул стан ЦСКА, чтобы присоединиться к олимпийской сборной Узбекистана.

В предсезонке «Ростов» сыграл с «Факелом» (1:0), махачкалинским «Динамо» (3:1), «Краснодаром» (2:3) и снова с «Факелом» (1:1).

ЦСКА в спаррингах встречался с «Шинником» (2:1), белградскими ОФК (4:0) и «Партизаном» (3:0), а также с «Ахматом» (2:2).

Матч «Ростов» – ЦСКА состоится сегодня, 20 июля, в 20 часов по московскому времени. За ходом игры можно будет наблюдать в здешней текстовой трансляции.

Кирилл Иванцов