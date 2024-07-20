Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Зенит»

В стартовом туре чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Об этом матче высказался футбольный комментатор Константин Генич.

«Выжидательная будет тактика у «Крыльев», попробуют соперника подловить на контратаках. Я думаю, что первый тайм должен получиться с разведкой. Мой прогноз - «второй тайм результативнее первого», - передает слова Генича «РБ Спорт».

Матч «Крылья Советов» - «Зенит» состоится в субботу, 20 июля, на стадионе в Самаре. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.