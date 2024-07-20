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Рыскин: «По Глебову конкретных предложений не было»

20 Июля 2024 • 10:55 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
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Через 8 ч. 26 мин.

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался об интересе клубов РПЛ к полузащитнику южан Данилу Глебову.

По словам Рыскина, реальных предложений по Глебову в «Ростов» не поступало.

«По Глебову конкретных предложений не было, только интерес», — приводит слова Рыскина «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 24-летний Глебов провёл за «Ростов» 39 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

Свой первый матч в новом сезоне «Ростов» проведёт сегодня, 20 июля, против ЦСКА. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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