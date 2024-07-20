Погребняк дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Зенит»

Экс-футболист московского «Динамо» Павел Погребняк поделился мыслями о матче между самарскими «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом» в первом туре нового сезона Премьер-лиги.

«В этом году «Зениту» 100 лет, и сделать внутренний требл - основная цель для петербуржцев. Этот матч - украшение тура, встречаются две играющие команды с бешеной мотивацией начать сезон с победы. Моя ставка - тотал больше 2,5», - передает слова Погребняка «РБ Спорт».

Поединок между «Крыльями Советов» и «Зенитом» состоится сегодня, 20 июля, на стадионе в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.