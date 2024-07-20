Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бобёр высказался о первом матче «Локомотива» после ухода ключевых игроков

20 Июля 2024 • 10:48 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
1 1.65 X 4.20 2 5.30
Через 3 ч. 26 мин.

Антон Бобёр, экс-игрок «Крыльев Советов», поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном».

- Я пока не видел обновлённый «Акрон», но так понимаю, что у них хорошо поменялся состав. Поэтому для меня загадка, как сейчас будут выглядеть тольяттинцы. «Локомотив» с учётом потерь некоторых футболистов по составу выглядит предпочтительнее, а по организации игры покажет предстоящий матч, - передаёт слова бывшего игрока «Чемпионат».

Напомним, в летнее межсезонье состав «железнодорожников» покинули несколько игроков, включая Артёма Дзюбу и Максима Глушенкова. В прошлом сезоне столичная команда финишировала на четвёртой позиции в таблице чемпионата, набрав 53 балла.

Встреча между «Локомотивом» и «Акроном» пройдёт 20 июля, арбитр даст свисток в 15:00 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Бобёр Акрон ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Июля
02:02
Локомотив - Акрон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
19 Июля
21:03
Бурлак: «Попадание в топ-5 РПЛ будет отличным результатом для «Локомотива»
19:53
«Локомотив» – «Акрон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:29
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Акрон РПЛ — 20 июля 2024
15:11
Дмитрий Черышев: «Локомотив» работает в правильном направлении»
14:42
Черчесов: Галактионов мне звонил по поводу Маркиньоса
11:11
Корнеев – о «Локомотиве»: «Они будет бороться за место ниже пятого»
10:26
Наумов не верит в победу «Локомотива» над «Акроном»
18 Июля
18:49
Назначены судьи на матчи первого тура РПЛ
16:01
Кечинов объяснил, почему «Локомотив» завершит сезон в середине таблицы 2
17 Июля
22:38
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Акрон чемпионата России —20 июля 2024
20:04
Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив – Акрон чемпионата России – 20 июля 2024
11:11
Идову: «Локомотив» не превратится в середняка, но попасть в тройку будет тяжело»
16 Июля
19:48
«Локомотив» представил новую форму на сезон-2024/25
15 Июля
23:47
«Зенит» снова будет доминировать весь сезон» — Смородская
12 Июля
14:42
В Испании не верят в трансфер Баринова в «Алавес»
11 Июля
23:15
Игрок «Локомотива» может уехать в Европу
22:25
Смородская считает, что новый сезон может стать прорывным для Пиняева
21:50
Циклаури назвал фаворитов РПЛ
10 Июля
19:34
Точилин выделил российских игроков, не уступающих Ямалю
19:11
Галактионов до последнего надеялся, что Глушенков и Миранчук останутся в «Локомотиве»
18:37
Галактионов — о потерях Глушенкова и Миранчука: «Давайте не будем распускать сопли»
09 Июля
14:26
Ари: «Уход Гилерме и Миранчука ощутимо скажется на «Локомотиве»
08 Июля
16:52
Агент Сильянова: «К нам никто не обращался»
07 Июля
22:45
Баринов рассказал, что отказался от перехода в европейский клуб
14:05
Галактионов: Общались с Джикией, это топовый игрок
13:10
Булыкин сомневается, что Пиняев пойдёт в «Спартак»
10:35
Защитник «Локомотива» рассказал, кто станет новыми лидерами команды после ухода Глушенкова и Миранчука 1
06 Июля
20:29
Бурлак высказался о больших изменениях в составе «Локомотива»
16:38
Ташуев ответил, готов ли Пиняев стать лидером «Локомотива»
04 Июля
20:36
Гилерме рассказал, почему «Локомотив» не организовал ему прощальный матч
10:35
Экс-игрок «Спартака» рассказал о своём решении перейти в «Локомотив»
10:19
«Локомотив» сообщил о подписании бывшего футболиста «Спартака»
03 Июля
21:21
Мещеряков: «Миранчуку надо делать шаг вперёд, получать другие вызовы»
27 Июня
12:47
Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив — Акрон чемпионата России — 21 июля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА АКРОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Нико Уильямс готов перейти только в один клуб «Реал» согласовал новый громкий трансфер Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место В Аргентине уволили заместителя министра из-за Месси «Барселона» может потерять трёх футболистов - названы все имена
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.07.24 в 15:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Акрон Акрон
1.45 4.60 6.90
Видео
20.07.24 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
4.90 3.90 1.70
Видео
20.07.24 в 20:00
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.57 4.10 5.90
Видео
20.07.24 в 20:00
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.10 3.65 2.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июля
11:32 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Локомотив» будет болтаться где-то в середине»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» раскритиковал трансферы клуба
11:24 · Россия. Премьер-лига
Масалитин призвал Соболева быть лидером «Спартака»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Джанашия оценил шансы «Локомотива» в новом сезоне РПЛ
11:14 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Задача попасть в тройку — не слишком скромно для «Динамо»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Масалитин – о Глушакове и Заболотном: «Будет интересно посмотреть, на что они способны»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Зенит»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Рыскин: «По Глебову конкретных предложений не было»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Погребняк дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Зенит»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Бобёр высказался о первом матче «Локомотива» после ухода ключевых игроков
10:48 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал самого качественного футболиста в РПЛ
10:43 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Скопинцеву обязательно нужен конкурент»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Тюкавин заметно прибавил физически, что сказалось на игре»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» Дркушич готовится к сезону по индивидуальной программе
09:52 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Никаких ожиданий от нового сезона, чемпион уже известен»
09:44 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Уверен, что в новом сезоне Роналдо покажет свой настоящий уровень»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Титов назвал лучший летний трансфер в РПЛ
09:25 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Краснодар» с Кордобой и без него - разные команды»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Зенит» должен обыграть «Крылья Советов»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Крылья Советов» - «Зенит» 1
09:11 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Если «Зенит» не продаст Кассьерру, то Соболев уйдёт в аренду»
09:02 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя матча «Локомотив» - «Акрон»
08:39 · Россия. Премьер-лига
Титов высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России
08:33 · Россия. Премьер-лига
В «Торино» высказались о переходе Илича в «Зенит» 1
Все новости
Рекомендуем