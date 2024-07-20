Бобёр высказался о первом матче «Локомотива» после ухода ключевых игроков

Антон Бобёр, экс-игрок «Крыльев Советов», поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном».

- Я пока не видел обновлённый «Акрон», но так понимаю, что у них хорошо поменялся состав. Поэтому для меня загадка, как сейчас будут выглядеть тольяттинцы. «Локомотив» с учётом потерь некоторых футболистов по составу выглядит предпочтительнее, а по организации игры покажет предстоящий матч, - передаёт слова бывшего игрока «Чемпионат».

Напомним, в летнее межсезонье состав «железнодорожников» покинули несколько игроков, включая Артёма Дзюбу и Максима Глушенкова. В прошлом сезоне столичная команда финишировала на четвёртой позиции в таблице чемпионата, набрав 53 балла.

Встреча между «Локомотивом» и «Акроном» пройдёт 20 июля, арбитр даст свисток в 15:00 по мск.