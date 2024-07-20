Генич назвал самого качественного футболиста в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, кого считает самым качественным футболистом Российской премьер-лиги. Его выбор пал на полузащитника петербургского «Зенита» Маркуса Вендела.

«Вендел в лучшем своeм состоянии. Наверное, это самый качественный игрок российского чемпионата. Да, не самый стабильный, но по качеству он превосходит даже Клаудиньо», - высказал мнение Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

В последнее время в прессе сообщается о возможном переходе Вендела в стамбульский «Галатасарай». За «Зенит» полузащитник провел 124 встречи, в которых отметился 20 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.