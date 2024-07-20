Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич назвал самого качественного футболиста в РПЛ

20 Июля 2024 • 10:48 Комментировать

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, кого считает самым качественным футболистом Российской премьер-лиги. Его выбор пал на полузащитника петербургского «Зенита» Маркуса Вендела.

«Вендел в лучшем своeм состоянии. Наверное, это самый качественный игрок российского чемпионата. Да, не самый стабильный, но по качеству он превосходит даже Клаудиньо», - высказал мнение Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

В последнее время в прессе сообщается о возможном переходе Вендела в стамбульский «Галатасарай». За «Зенит» полузащитник провел 124 встречи, в которых отметился 20 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Генич Маркус Вендел ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Нико Уильямс готов перейти только в один клуб «Реал» согласовал новый громкий трансфер Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место В Аргентине уволили заместителя министра из-за Месси «Барселона» может потерять трёх футболистов - названы все имена
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.07.24 в 15:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Акрон Акрон
1.45 4.60 6.90
Видео
20.07.24 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
4.90 3.90 1.70
Видео
20.07.24 в 20:00
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.57 4.10 5.90
Видео
20.07.24 в 20:00
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.10 3.65 2.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июля
11:32 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Локомотив» будет болтаться где-то в середине»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» раскритиковал трансферы клуба
11:24 · Россия. Премьер-лига
Масалитин призвал Соболева быть лидером «Спартака»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Джанашия оценил шансы «Локомотива» в новом сезоне РПЛ
11:14 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Задача попасть в тройку — не слишком скромно для «Динамо»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Масалитин – о Глушакове и Заболотном: «Будет интересно посмотреть, на что они способны»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Зенит»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Рыскин: «По Глебову конкретных предложений не было»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Погребняк дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Зенит»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Бобёр высказался о первом матче «Локомотива» после ухода ключевых игроков
10:48 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал самого качественного футболиста в РПЛ
10:43 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Скопинцеву обязательно нужен конкурент»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Тюкавин заметно прибавил физически, что сказалось на игре»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» Дркушич готовится к сезону по индивидуальной программе
09:52 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Никаких ожиданий от нового сезона, чемпион уже известен»
09:44 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Уверен, что в новом сезоне Роналдо покажет свой настоящий уровень»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Титов назвал лучший летний трансфер в РПЛ
09:25 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Краснодар» с Кордобой и без него - разные команды»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Зенит» должен обыграть «Крылья Советов»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Крылья Советов» - «Зенит» 1
09:11 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Если «Зенит» не продаст Кассьерру, то Соболев уйдёт в аренду»
09:02 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя матча «Локомотив» - «Акрон»
08:39 · Россия. Премьер-лига
Титов высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России
08:33 · Россия. Премьер-лига
В «Торино» высказались о переходе Илича в «Зенит» 1
Все новости
Рекомендуем