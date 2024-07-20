Личка: «Скопинцеву обязательно нужен конкурент»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об игре защитника своей команды Дмитрия Скопинцева.

Специалист выразил мнение, что 27-летнему футболисту нужен конкурент для того, чтобы он мог показывать свои лучшие качества на футбольном поле.

«Скопинцеву обязательно нужен конкурент. Когда он в комфортной зоне, то его качества падают. Когда чувствует давление, то играет в два раза лучше», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 20 июля, «Динамо» встретится с «Факелом» в рамках первого тура чемпионата России сезона-2024/2025. Начало — в 20:00 по московскому времени.