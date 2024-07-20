Личка: «Тюкавин заметно прибавил физически, что сказалось на игре»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о прогрессе своего подопечного Константина Тюкавина.

Чешский специалист отметил, что 22-летний игрок прибавил в физическом плане и в прессинге.

«У Тюкавина возросла интенсивность на спринтах. Заметно прибавил физически, что сказалось на игре», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 38 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Свой первый матч в сезоне-2024/2025 «бело-голубые» проведут сегодня, 20 июля, против «Факела». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.