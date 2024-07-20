Защитник «Сочи» Дркушич готовится к сезону по индивидуальной программе

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич готовится к новому сезону по индивидуальной программе.

По информации «РБ Спорт», Дркушич всё ещё не вернулся в «Сочи» и ждёт, пока решится вопрос с его будущем.

«Сейчас Ваня готовится по индивидуальной программе, пока он не возвращался в «Сочи». Все ждут, что в ближайшее время решится вопрос с его будущим», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что интерес к словенскому футболисту проявляют «Севилья» и «Динамо».

В минувшем сезоне 24-летний Дркушич провёл за «Сочи» 24 матча, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3,5 миллиона евро.