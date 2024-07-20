Полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко переходит в московский «Спартак». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» почти решили все нюансы по трансферу. О сделке будет объявлено на следующей неделе.

В 2024 году Барко провел 28 поединков во всех турнирах. Полузащитник записал на свой счет два гола и семь результативных передач. Ранее в прессе сообщалось, что трансфер Эсекьеля обойдется «Спартаку» в 15 миллионов евро.

В новом сезоне Российской премьер-лиги «народная команда» стартует поединком против «Оренбурга» на выезде. Встреча состоится в воскресенье, 21 июля, начало – 17:30 мск.