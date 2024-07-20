После подписания Барко «Спартак» попытается заполучить ещё одного футболиста

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», после объявления о трансфере Эсекьеля Барко «Спартак» попытается подписать ещё одного футболиста.

Спортивный департамент клуба оперативно постарается достичь договорённостей по одному из вингеров из своего трансферного списка.

Свой первый матч в сезоне-2024/2025 «Спартак» проведёт завтра, 21 июля, против «Оренбурга». Начало этой игры запланировано на 17:30 по московскому времени. Отметим, что прошлый сезон «красно-белые», возглавляемые Гильермо Абаскалем и Владимиром Слишковичем, завершили на пятом месте в турнирной таблице.