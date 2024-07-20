Силкин: «Никаких ожиданий от нового сезона, чемпион уже известен»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от нового сезона в РПЛ.

Напомним, сегодня, 20 июля, стартует первый тур чемпионата России сезона-2024/2025. Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит». По мнению Силкина, у команды Сергея Семака и в новом сезоне не будет конкурентов.

«Ожидания от нового сезона? Да вообще никаких. Думаю, что чемпион уже известен. Сейчас нет пока команды, которая будет бороться с «Зенитом» на равных», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Свой первый матч «Зенит» проведёт уже сегодня, 20 июля, против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.