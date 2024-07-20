Как выступит «Зенит» в сезоне-2024/25

В субботу, 20 июля, стартует новый розыгрыш Российской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как выступит санкт-петербургский «Зенит» в предстоящем розыгрыше.

Прошлый сезон

Сезон-2022/23 получился самым сложным для Сергея Семака у руля «Зенита». Впервые за шесть последних лет «сине-бело-голубые» были максимально близки к потере чемпионского титула, однако всё же смогли забрать трофей в заключительном туре. В последнем матче «Зенит» с большим трудом обыграл «Ростов», а «Динамо», которое шло на первом месте, подарило победу «Краснодару», что и позволило санкт-петербургскому клубу взлететь на вершину таблицы.

Трансферы

Текущим летом «Зенит» не потерял ни одного лидера, и пока никто не горит желанием покидать клуб, как это было в предыдущие годы, за исключением Клаудиньо. По слухам, бразилец хочет вернуться на родину во «Фламенго».

«Зенит» мощно ворвался на российский рынок, скупив очень сильных футболистов. Конечно, главное усиление — Максим Глушенков, ставший в прошлом сезоне лучшим распасовщиком РПЛ. На протяжении всего трансферного окна ходят слухи об интересе «Зенита» к форварду «Спартака» Александру Соболеву, но в стане «красно-белых» заявляют, что никаких предложений по нападающему не поступало.

Ушли: Даниил Круговой, Александр Васютин (оба – свободный агент), Арсен Адамов («Ахмат», аренда).

Пришли: Никита Гойло («Сочи», из аренды), Даниил Одоевский («Волгарь», из аренды), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба – «Сочи», из аренды), Зелимхан Бакаев («Аль-Вахда», из аренды), Евгений Латышонок («Балтика», 300 тыс. евро), Юрий Горшков («Крылья Советов», 1,26 млн евро»), Вильсон Изидор («Локомотив», 4 млн евро), Сергей Волков («Краснодар», 5 млн евро), Максим Глушенков (6,3 млн евро).

Состав

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Евгений Латышонок.

Защитники: Денис Адамов, Нино, Страхиня Эракович, Родригао, Дуглас Сантос, Сергей Волков, Нуралы Алип, Юрий Горшков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Марио Фернандес.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Густаво Мантуан, Александр Коваленко, Клаудиньо, Маркус Вендел, Максим Глушенков, Андрей Мостовой, Зелимхан Бакаев, Ильзат Ахметов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Дмитрий Васильев.

Нападающие: Педро, Артур, Вильсон Изидор, Матео Кассьерра, Иван Сергеев.

Подготовка

В рамках летнего межсезонья «Зенит» провёл всего три матча, приняв участие в Летнем кубке. В первом туре «сине-бело-голубые» разгромили «Сочи» (5:2), после чего обыграли аргентинский «Тальерес» (1:0). В заключительном туре подопечные Семака уступили сербской «Црвене Звезде» (1:2).

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Кроме того, у «Зенита» уже есть один официальный матч в новом сезоне. Напомним, в игре за Суперкубок страны «сине-бело-голубые» уверенно одолели «Краснодар» со счётом 4:2.

Прогноз

В следующем году «Зенит» празднует своё столетие. В честь этого клуб и проводит такую мощную трансферную кампанию, закрыв проблемные позиции качественными российскими футболистами. Помимо этого, «Зенит» планирует приобрести хавбека «Торино» Ивана Илича за 25 млн евро, а также клуб предложил 30 млн евро за нападающего «Галатасарая» Барыша Йылмаза.

Исходя из этого, «Зенит» снова можно считать главным фаворитом сезона. Кроме празднования столетия у клуба есть ещё одна цель – поставить рекорд по количеству выигранных чемпионских титулов, ведь сейчас у «Зенита» и «Спартака» было максимум шесть побед подряд. Стоит признать, что конкуренты «сине-бело-голубых» пока не усилились так, как это сделал клуб с берегов Невы, поэтому ставим на седьмой чемпионский титул «Зенита».

Прогноз: первое место.

Дмитрий Миляев