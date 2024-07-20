Агент: «Уверен, что в новом сезоне Роналдо покажет свой настоящий уровень»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, поделился ожиданиями от выступлений бразильского футболиста в сезоне-2024/2025.

«Уверен, что в новом сезоне Роналдо покажет свой настоящий уровень. Жду от него яркой игры. Это будет хороший сезон», — цитирует агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Роналдо провёл за «Ростов» 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Цвета южан вингер защищает с января нынешнего года.

Свой первый матч в новом сезоне «Ростов» проведёт сегодня, 20 июня, против ЦСКА. Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.