Титов назвал лучший летний трансфер в РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов отметил переход полузащитника Максима Глушенкова из столичного «Локомотива» в петербургский «Зенит».
«Матч за Суперкубок показал, что лучший трансфер сделал «Зенит». Из российских футболистов самый ликвид на рынке - это Максим Глушенков. Если его кто-то и заберёт, то уже в Европу», - передает слова эксперта «Чемпионат».
24-летний полузащитник заключил с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2028 года. В матче OLIMPBET Суперкубка России Глушенков отметился двумя забитыми мячами в ворота «Краснодара» (4:2).
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