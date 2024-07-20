Титов: «Краснодар» с Кордобой и без него - разные команды»

«Краснодар» «Зенит» переиграл - нет вопросов. С Кордобой это одна команда, а без него - другая. Будем ждать всех. После 5-го тура все будут понимать, в каких они составах. Тогда можно делать прогнозы», - передает слова Титова «Чемпионат».