Титов: «Краснодар» с Кордобой и без него - разные команды»

Экс-игрок столичного «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о шансах «Краснодара» в новом сезоне Российской премьер-лиги.
«Краснодар» «Зенит» переиграл - нет вопросов. С Кордобой это одна команда, а без него - другая. Будем ждать всех. После 5-го тура все будут понимать, в каких они составах. Тогда можно делать прогнозы», - передает слова Титова «Чемпионат».
Напомним, что в прошлом сезоне краснодарский коллектив финишировал на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В матче OLIMPBET Суперкубка России подопечные Мурада Мусаева проиграли «Зениту» со счетом 2:4.
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