Игнатьев: «Зенит» должен обыграть «Крылья Советов»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между действующим чемпионом России «Зенитом» и «Крыльями Советов».

По мнению специалиста, «сине-бело-голубые» должны обыграть самарскую команду.

«Зенит» отлично провёл трансферную кампанию, отлично смотрелся в матче против «Краснодара» в Суперкубке, поэтому должен на выезде обыграть «Крылья Советов», — приводит слова Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится сегодня, 20 июля, в Самаре. Начало этой игры запланировано на 17:30 по московскому времени.