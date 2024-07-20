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Бубнов назвал точный счёт матча «Крылья Советов» - «Зенит»

20 Июля 2024 • 09:18 Комментировать (1)

В рамках стартового тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Своим мнением по матчу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:3. «Зенит» будет большим фаворитом в этом противостоянии. С той игрой, что команда Семака продемонстрировала в игре за Суперкубок, она обязана уверенно побеждать», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Крылья Советов» - «Зенит» состоится сегодня, 20 июля, на стадионе в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Александр Бубнов ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Манчестерский Иппатий
20 Июля 2024 в 09:37
Ах вот в какой бубун шаман бьет и предсказания делает...
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