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Мор: «Если «Зенит» не продаст Кассьерру, то Соболев уйдёт в аренду»

20 Июля 2024 • 09:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
22.09 17:00

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном переходе нападающего «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

По мнению эксперта, Соболев не сможет выдержать конкуренцию с колумбийским форвардом «сине-бело-голубых» Матео Кассьеррой.

«Я за Соболева и футбол «Спартака», но если он придёт в «Зенит» и не продадут Кассьерру, то Александр через короткое время отполирует скамейку и уйдёт в аренду», — цитирует Мора «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Соболев провёл за «Спартак» 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев Эдуард Мор Матео Кассьерра ещё теги

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