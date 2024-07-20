Мор: «Если «Зенит» не продаст Кассьерру, то Соболев уйдёт в аренду»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном переходе нападающего «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

По мнению эксперта, Соболев не сможет выдержать конкуренцию с колумбийским форвардом «сине-бело-голубых» Матео Кассьеррой.

«Я за Соболева и футбол «Спартака», но если он придёт в «Зенит» и не продадут Кассьерру, то Александр через короткое время отполирует скамейку и уйдёт в аренду», — цитирует Мора «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Соболев провёл за «Спартак» 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.