Бубнов назвал победителя матча «Локомотив» - «Акрон»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча между столичным «Локомотивом» и тольяттинским «Акроном» в рамках первого тура Премьер-лиги.

«2:0. «Локомотив» понёс летом серьёзные потери. С такими изменениями москвичам будет тяжело бороться за чемпионство, но для победы над «Акроном» мастерства должно хватить», - приводит слова эксперта Sportbox.

Поединок «железнодорожников» и новичка Премьер-лиги состоится сегодня, 20 июля, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. В прошлом сезоне РПЛ «Локо» финишировал на четвертом месте.