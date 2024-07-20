Титов высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался о гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге. Команда Сергея Семака шесть раз подряд побеждала в чемпионате страны.

«По дистанции можно обойти любого. «Краснодар» на протяжении 16-17 туров это делал. Потом появилось «Динамо», которое само отдало чемпионство. Значит, можно играть с «Зенитом». И нужно!» - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» вырвал чемпионский титул в последнем туре. Кроме того, подопечные Сергея Семака стали обладателями кубка и суперкубка России.