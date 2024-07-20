В «Торино» высказались о переходе Илича в «Зенит»

Давиде Ваньяти, который является спортивным директором «Торино», высказался о потенциальном трансфере полузащитника Ивана Илича в петербургский «Зенит».
«Сейчас Илич является футболистом нашего клуба. Он продолжает тренироваться с «Торино». Посмотрим, что будет дальше. Если Иван останется, то у нас в составе будет на одного хорошего футболиста больше», - передает слова функционера Calciomercato.
Ранее в прессе сообщалось, что петербургский клуб заплатит за сербского игрока 25 миллионов евро. Иличу «Зенит» предлагает зарплату в размере трех миллионов евро в год.
В прошлом сезоне чемпионата Италии хавбек провел 31 поединок, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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