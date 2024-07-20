Титов обратился к футболистам «Спартака»

«Нужно найти баланс. Надеюсь, что Станкович найдёт его. Самоотдача должна быть на высшем уровне, потому что ты выходишь в майке «Спартака». У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья Старостины», - передает слова Титова «Чемпионат».