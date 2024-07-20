Титов обратился к футболистам «Спартака»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от выступления «красно-белых» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Нужно найти баланс. Надеюсь, что Станкович найдёт его. Самоотдача должна быть на высшем уровне, потому что ты выходишь в майке «Спартака». У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья Старостины», - передает слова Титова «Чемпионат».
Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 50 баллов и финишировал на пятом месте в турнирной таблице. В стартовом туре нового розыгрыша РПЛ «народная команда» на выезде сыграет против «Оренбурга».
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