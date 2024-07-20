Вендел договорился о контракте с «Галатасараем»

Полузащитник петербургского «Зенита» Маркус Вендел близок к подписанию контракта с турецким «Галатасараем». Об этом рапортует инсайдер Халук Юрекли.

По сообщениям источника, стороны согласовали долгосрочный трудовой договор на пять лет с заработной платой в размере четырех миллионов евро за сезон. Переговоры находятся на финальной стадии.

Трансферная стоимость Вендела составляет 20 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между бразильцем и «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года.

В прошлом сезоне полузащитник провел 35 поединков за «Зенит», записав на свой счет четыре забитых мяча и десять голевых передач.