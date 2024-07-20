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Из «Динамо» ушёл полузащитник - названо имя официально

20 Июля 2024 • 07:51 Комментировать

Полузащитник столичного «Динамо» Иван Зазвонкин перебрался в калининградскую «Балтику». Об этом рапортует пресс-служба клуба. За представителя Мелбет-Первой лиги хавбек будет выступать на правах аренды до конца следующего сезона.

После завершения срока аренды калининградский клуб сможет выкупить права на 20-летнего футболиста. Трудовое соглашение Зазвонкина с «бело-голубыми» рассчитано до конца июня 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 275 тысяч евро.

Во второй половине прошлого сезона полузащитник выступал за новороссийский «Черноморец» на правах аренды. Иван провел семь матчей, забил четыре мяча и отдал два ассиста.

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