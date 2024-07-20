Корнеев: «Уход Вендела будет сопоставим с продажей Малкома»

Экс-футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела из петербургского «Зенита».

«Эта потеря будет сопоставима с продажей Малкома. Футбол в исполнении Вендела шедеврален - его умные ходы и мобильность потрясают. Это игрок, у которого практически невозможно отобрать мяч», - поделился мнением эксперт в эфире программы «Все на Матч».

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Венделу со стороны каталонской «Барселоны» и стамбульского «Галатасарая».

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 35 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и десять голевых передач.