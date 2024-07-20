Центральный защитник Роберт Ренан, принадлежащий «Зениту», может продолжить карьеру в Италии.

Бразилец с января выступает на родине за «Интернасьонал» на правах аренды. Как информирует известный инсайдер Джанлука ди Марцио, 20-летний футболист оказался на радаре у миланского «Интера». Источник отмечает, что для осуществления трансфера «нерадзурри» придётся расстаться с солидной суммой.

Контракт Роберта Ренана с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года. В общей сложности на счету игрока 13 матчей за коллектив из Санкт-Петербурга в чемпионате России. В составе «Интернасьонала» центрбек успел провести восемь поединков в рамках бразильской Серии А, отметившись одним результативным пасом.