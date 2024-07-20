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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Итальянский журналист Брага высказался о «Зените» и летнем футболе в России эксклюзив

20 Июля 2024 • 00:46 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
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Через 15 ч. 24 мин.

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сделал реплику о старте нового сезона РПЛ.

- Насчёт Суперкубка мне сложно комментировать. Надеюсь, там играл не заключительный состав «Краснодара». Бывает, что команда выигрывает один-два матча, а потом через три месяца идёт на десятом месте. Летний футбол не даёт все ответы. А то, что «Зенит» в России самая сильная команда, мы уже знаем, так что здесь ничего нового, – сказал Брага.

33-й чемпионат России стартует сегодня, 20 июля. В этот день в 17:30 по московскому времени «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
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