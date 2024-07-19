Шмаров: «Соболев ослабит «Зенит»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров поделился комментарием о возможном трансфере форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

«Это ослабит «Зенит»! Там очень большая конкуренция. «Спартаку» Александр пригодится», — заявил Шмаров Metaratings.

По словам эксперта, он не понимает, на что обижается Соболев, ведь игрок всегда должен доказывать на поле, что он сильнее.

Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 7,5 млн евро.

Уже завтра, 20 июля, стартует новый розыгрыш Российской премьер-лиги. В этот день «Зенит» встретится в гостях с «Крыльями Советов», а «Спартак» 21 июля сыграет на выезде с «Оренбургом».