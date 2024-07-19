«Соболев уже изжил себя в «Спартаке» — Корнеев

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве, которого слухи связывают с «Зенитом».

— Когда он мотивирован, то Соболев способен приносить пользу. Мне кажется, что в «Спартаке» он уже изжил себя, — приводит слова Корнеева Metaratings.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний Соболев провел 34 матча во всех турнирах, забил десять голов и записал на свой счет девять результативных передач.

Трудовой договор Соболева со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.

21 июля «Спартак» начнет новый сезон РПЛ выездным матчем с «Оренбургом». Старт поединка запланирован на 17:30 по мск.