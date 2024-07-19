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Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели рубрика

19 Июля 2024 • 21:37 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, за какой клуб решил играть Криштиану Роналду, кого из топ-форвардов может подписать «Барселона», и почему в сборной Англии может оказаться фиктивный тренер. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».  

Роналду определился с клубом

Криштиану Роналду определился с клубом. По слухам, звёздный португалец планирует принять предложение «Аль-Насра» о продлении контракта на дополнительный сезон – до лета 2026 года. План Роналду вертится вокруг стремления выступить за сборную Португалии на следующем чемпионате мира. Очевидно, Криштиану считает, что в Саудовской Аравии он сможет поддерживать необходимый высокий уровень до ближайшего мундиаля. На чемпионате мира Роналду может выступить в 41 год.

«Реал» подпишет звезду «Ливерпуля»

Большие клубы строят планы в долгосрочную перспективу. Поговаривают, что «Реал» планирует подписать контракт с Трентом Александер-Арнольдом следующим летом. Проскакивали слухи даже о том, что трансфер уже был согласован. Трент, звезда «Ливерпуля», может переехать в Мадрид свободным агентом. Англичанина якобы всё больше и больше привлекает возможность поиграть за «Реал».

«Барселона» подпишет топового нападающего

Отец Эрлинга Холанна как-то говорил о желании форварда попробовать себя во всех топовых чемпионатах. Норвежец уже поиграл в Германии и Англии, и, если верить слухам, следующим летом в списке может добавиться Испания. По данным прессы, Холанн по завершению сезона 2024/2025 рассчитывает примерить на себе футболку «Барселоны». Правда, каталонцам важно к тому момент улучшить своё финансовое положение. Трансфер Эрлинга будет дорогостоящим как по цене, так и по условиям контракта.

Клопп принял решение по сборной Англии

Юрген Клопп входит в список тренеров, которых слухи связывают со сборной Англии. Оно и понятно – немецкий специалист находится без работы, и он прекрасно знает английский футбол. Впрочем, по появившейся информации Клопп возглавлять английскую национальную команду не собирается. Даже работа со сборной, которая не является каждодневной, не заставит Юргена прерывать свой творческий отпуск. До следующего года немецкий специалист возвращаться к профессии не планирует.

В сборной Англии будет фиктивный тренер до Гвардиолы

После чемпионата Европы Гарет Саутгейт принял решение об уходе с поста главного тренера сборной Англии. Теперь Футбольная ассоциация страны ищет нового рулевого и даже вывесила объявление о вакансии. Если верить слухам, англичане рассматривают возможность назначения Хосепа Гвардиолы. Действующий контракт испанца с «Манчестер Сити» рассчитан ещё на один сезон, и Футбольная ассоциация может подождать, а на это время назначить временного специалиста. Ранее Гвардиола не раз говорил, что хотел бы поработать в будущем с какой-то сборной.

В то же время за последнюю неделю в прессе появлялась и информация о том, что Гвардиола открыт к продлению контракта с «Манчестер Сити». Такой сценарий поддерживают члены семьи испанского топ-тренера. В общем, будем следить за будущим Гвардиолы и дальше.

Слухи собирал Александр Тихий.

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